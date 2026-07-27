Calciomercato Comuzzo-Torino, oggi l'incontro per chiudere: i viola inseriranno un riscatto molto alto

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L'affare per portare Comuzzo al Torino dovrebbe definirsi oggi, con un incontro decisivo per chiudere: la Fiorentina vuole inserire un riscatto molto alto

Pietro Comuzzo è sempre più vicino al Torino. Dopo i contatti positivi delle scorse settimane, ieri la trattativa tra il club granata e la Fiorentina è entrata nella fase conclusiva e nella giornata di oggi è previsto l'incontro che dovrebbe portare alla definitiva fumata bianca. L'intesa tra le parti è ormai molto vicina e l'operazione è stata sbloccata negli ultimi giorni, con la volontà comune di trovare una formula che soddisfacesse entrambe le società e col giocatore che ha aperto al trasferimento.

La formula e le cifre

Il passaggio dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Torino, infatti, non ha la possibilità di sostenere nell'immediato l'investimento necessario per un acquisto a titolo definitivo, mentre la Fiorentina non era intenzionata a privarsi subito in modo permanente del difensore. Per questo motivo è stata individuata una soluzione intermedia: il diritto di riscatto sarà fissato a una cifra importante, la base su cui si sta discutendo oscilla attorno ai 20 milioni di euro. Se l'incontro previsto per oggi confermerà gli ultimi passi avanti, Comuzzo potrà presto iniziare la sua nuova avventura in maglia granata.