RFV Calamai: "Caos orari in Serie A: una mancanza di rispetto verso i tifosi"

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Intervenuto come di consueto a Radio FIrenzeViola per il suo solito Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così del tema legato al caos calendari per la penultima giornata di Serie A: "Alle 8.37 di mercoledì ancora non si sa quando si giocherà Juventus-Fiorentina. Sembra una barzelletta, invece è una cosa reale. C'è una guerra in atto mai vista tra la Lega di Serie A e la politica italiana attraverso la Prefettura. Ma soprattutto c'è una totale mancanza di rispetto nei confonti dei tifosi.

Immaginate le problematiche di chi non sa se prendere ferie oppure no, di chi magari ha già acquistato il biglietto. Una cosa veramente offensiva nei confronti della gente normale. Questo dimostra una volta di più che se non siamo andati tre volte al Mondiale non è solo perché mancano grandi giocatori ma anche perché c'è tutto un movimento che vive in uno stato di totale confusione".