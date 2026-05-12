RFV Amerini: "Sohm? Da provare a due, ha struttura e se sta bene strappa in mezzo al campo"

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Daniele Amerini, ex centrocampista viola, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" per parlare del centrocampo viola: "Fagioli è il giocatore su cui costruire il centrocampo viola, ovviamente se dovesse rimanere e se dovesse andare tutto bene. Ovviamente quest'anno abbiamo visto anche la sua versione più brutta. È un giocatore che non si può discutere a livello di qualità. I dubbi erano sul carattere e sul fatto che parla poco in campo, ma fa parte del suo carattere. Ha dimostrato sul campo di essere il leader tecnico della Fiorentina. Per il resto devono essere messi dentro 3 calciatori. A me per esempio, poi, piaceva Sohm ma non ha fatto bene".

Cosa farebbe con Sohm?

"Non ha entusiasmato neanche a Bologna però ha fatto molto meglio rispetto a Firenze. Mi sono rimaste impresse due partite che ho visto fargli fare a Pama, anche perchè anche lì è stato criticato a volte. Ha delle caratteristiche importanti, è un giocatore che ha struttura, che se sta bene strappa in mezzo al campo. A Firenze non ha fatto vedere niente ma l'allenatore giusto potrebbe puntare su di lui soprattutto su un centrocampo a due, per fare le due fasi. Per le prestazioni fatte a Firenze, però, è chiaro che non sarebbe da confermare. Ndour non mi fa impazzire però è giovane, ha una grande forza fisica. In alcune circostanze può essere utile, ma non lo vedo come un nastro nascente della Nazionale".

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