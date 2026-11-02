RFV De Sinopoli (presidente ATF): "Il punto di giovedì bene solo con tre oggi"

Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare dell'attualità viola: "Siamo nella stessa condizione della scorsa stagione ma ce ne siamo accorti prima e dunque vediamo se riusciamo ad aggiustare la classifica prima per poi a primavera vedere se possiamo aggredire qualche posizione in più. Giovedì ho tratto poco perché volevo vincere ma siccome l'Atalanta nel corso degli ultimi anni, al netto delle assenze, è stata più forte mi accontento del puunto che comunque fa. In attesa dei gol degli attaccanti e degli errori da risolvere, con gol presi uguali tra loro; e spero in un centrocampo più mobile e veloce. Se poi al punto ci unisco i tre punti di oggi, lo rivaluto".

Tra i giocatori chi può essere un riferimento?

"Al momento non c'è un giocatore così. Ci aggrappiamo a Mastantuono, si percepisce quando prende il pallone. Può fare almeno cose divertenti e non ci sta mai. Ad esempio Gnonto quando è entrato a San Siro non ha morso le caviglie come mi aspettavo ma ha pensato solo a fare il conntentino. Grintoso Jimenez? Mi sembra che a San Siro comunque giocasse per sé e lì ha rischiato".

Con la Juventus al Franchi tutto pieno?

"Dipende anche dalla prestazione e dal risultato di oggi. Spero che i giocatori in questo modo, sgravati dalle responsabilità, possano fare bene con la Juventus altrimenti stai sempre a rincorrere il punticino".