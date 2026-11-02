RFV Pierini: "Vanoli deve trovare l'equilibrio, ma la squadra giochi con ferocia"

L'ex difensore della Fiorentina Alessandro Pierini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare della gara dei viola di oggi pomeriggio contro il Sasuolo, squadra dove tra l'altro gioca il figlio Nicholas.

Si aspetta una Fiorentina più cattiva stasera?

"L'atteggiamento cattivo ce lo deve avere a prescindere. Al di là degli aspetti tattici la ferocia e l'agonismo devono non mancare in questa situazione".

Vanoli fatica a trovare la quadra?

"I primi risultati è difficile imputarli a Paolo, la scossa è stata dovuta al cambio di allenatore ma poi il processo di adattamento richiede tempo. I problemi di prima sono rimasti e ci vuole pazienza e tempo per risolverli. Poi bisogna capire se ci sono lacune strutturali".

Cosa manca in difesa?

"Credo che sia un aspetto generale. Manca equilibrio, la difesa e i suoi errori poi sono quelli che risaltano di più. Il lavoro principale di Vanoli deve essere di proporre un calcio propositivo con giocatori di valore ma trovando equilibrio di squadra"

Quanto pesano le assenze in difesa e che pensa di Dragusin-Viery?

"Pesano perché erano punti fermi per la squadra ma la rosa è stata costruita per sopperire a questo, la coppia non la vedo male ma manca tranquillità e fiducia. L'emblema è De Gea, con la sua carriera, che ha commesso degli errori. Il lavoro di Vanoli come dicevo è trovare equilibrio e poi non deve mancare la ferocia in campo, in questa zona di classifica".