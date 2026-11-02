Sassuolo-Fiorentina, protesta degli ultras neroverdi: niente tifo nei primi 15'

I tifosi organizzati del Sassuolo diserteranno gli spalti per il primo quarto d'ora della sfida contro la Fiorentina. È questa la decisione annunciata dal gruppo Sic Ex Mvrice Gemmæ, che ha scelto di rinnovare la propria protesta contro alcune dinamiche del calcio moderno, in particolare il costo dei biglietti e gli orari delle partite. L'iniziativa non è rivolta alla squadra allenata da Alberto Aquilani, che continuerà a ricevere il sostegno dei propri sostenitori, ma rappresenta una presa di posizione nei confronti di un sistema ritenuto sempre meno attento alle esigenze di chi frequenta gli stadi.

"Questa decisione è frutto di una linea che ormai perseguiamo da anni", spiega il gruppo in un comunicato, ricordando le precedenti proteste contro prezzi giudicati eccessivi e gare programmate in orari poco accessibili, soprattutto durante le giornate lavorative. La modalità sarà identica a quella adottata nella recente partita contro la Lazio: settore inizialmente vuoto e ingresso sugli spalti soltanto dopo il 15'. Da quel momento il tifo riprenderà regolarmente.

"Dal 15' faremo il nostro ingresso sugli spalti e sosterremo la squadra come sempre fatto", precisano gli ultras, invitando anche gli altri sostenitori neroverdi ad aderire all'iniziativa e a lasciare temporaneamente liberi i gradoni. Anche contro la Fiorentina, quindi, il Sassuolo dovrà fare a meno del sostegno della propria tifoseria organizzata nei primi quindici minuti. Poi gli ultras torneranno al loro posto per accompagnare la squadra nel resto dell'incontro. Il messaggio conclusivo del comunicato sintetizza l'obiettivo della protesta: "Per un calcio giusto e popolare".