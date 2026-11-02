Carnasciali: "In Italia non c'erano difensori migliori di Viery a quella cifra?"

L'ex terzino della Fiorentina Daniele Carnasciali è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" dell'attualità viola: "Parlare dei problemi dei centrocampisti se poi non ci sono i gol dei centravanti è dura.. Bisogna dare atto a Vanoli che cerca il modo migliore per creare gioco, con l'Atalanta qualcosa ho visto. C'era più consapevolezza, te la sei giocata nonostante le difficoltà dell'Atalanta, io la prestazione secondo me c'è stata. Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno altrimenti si torna a dire le stesse cose sull'allenatore sbagliato e i milioni spesi sul mercato".

Ecco ma con quell'Atalanta dalle mille defezioni, non era possibile vincere?

"Devi andare a vedere le pochissime cose positive, se guardi quelle negative sei finito. Il giocatore deve andare a vedere quello che è stato fatto di buono per essere positivo e propositivo. Una certa reazione in svantaggio ce l'hai avuta, puntiamo su questo".

Mastantuono può coprire tutta la fascia?

"E' un giocatore che non è tuo e questo non mi piace. Se fa bene come si spera poi lo perdi comunque. Il fatto che la Fiorentina non abbia una squadra sua. Se lasci Mastantuono libero di giocare dalla trequarti in avanti e supportato dietro è meglio. Pellegrino per esempio a Firenze si è perso perché non abbiamo un cross e sfruttiamo poco le fasce per lui che colpisce di testa. Diamo insomma tempo a Vanoli di capire e trovare la squadra giusta, non si può fare altro".

Cosa pensa di Viery?

"Penso che Comuzzo poteva rimanere a Firenze o comunque in Italia non c'erano difensori migliori per quella cifra? Io non capisco le scelte su Viery e Valdepenas proprio per questo, poi spero i migliori al mondo per carità".

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