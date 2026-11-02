Nel Sassuolo quanti potenziali (ma mai arrivati) viola

Oggi pomeriggio nella sfida tra Sassuolo e Fiorentina ci saranno tanti giocatori e un allenatore che sono in neroverde ma che avrebbero potuto essere dall'altra parte, ossia in viola. A fare il punto Dimitri Conti per Tuttomercatoweb. A partire dal tecnico del Sassuolo, Alberto Aquilani, che sembrava un predestinato per la panchina della Fiorentina, dopo gli anni da calciatore e da allenatore nella Primavera. Barone e Pradè ci avevano pensato ma poi le strade prese sono state diverse.

Tra i giocatori il tormentone è stato Domenico Berardi, cercato dalla Fiorentina a più riprese ma sul quale non è mai stato compiuto il passo decisivo. L'allore ad del Sassuolo Giovanni Carnevali parlando dell'offerta ricevuta dal compianto Barone la definì "irricevibile".

Da ultimo - si legge - il già ex allenatore dei toscani Fabio Grosso (arrivato proprio dal Sassuolo) avrebbe voluto portare con sé almeno uno tra i due centrocampisti Nemanja Matic e Kristian Thorstvedt, insistendo soprattutto su quest'ultimo, che secondo alcuni sarebbe addirittura il motivo della frattura lampo con Paratici. Alla fine però sono entrambi rimasti in neroverde e questa sera (non il norvegese, che è squalificato) vestiranno i panni degli avversari.