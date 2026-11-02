FirenzeViola Da sogno a bestia nera: Berardi ha fatto male alla Fiorentina e non l'ha mai abbracciata

Il capitano del Sassuolo è stato per anni il sogno dei tifosi viola, oggi ne è il primo nemico: i suoi numeri contro i viola fanno impressione

Sassuolo-Fiorentina è stata presentata un po’ in tutti i modi. I viola arrivano a Reggio Emilia con tante incognite, a partire dai gol subiti e da una fase difensiva che finora ha fatto acqua, e proprio per questo preoccupa maggiormente il nemico numero uno degli avversari di oggi: Domenico Berardi, autentica bestia nera della Fiorentina in tutti questi anni.

Tanto sognato, mai arrivato

Cercato a lungo dai dirigenti che si sono susseguiti negli anni a Firenze, il capitano neroverde non è mai arrivato sulle sponde dell’Arno e in generale non se l’è mai sentita di fare il salto in una grande squadra. Ma questa è un’altra storia, che non riguarda quella tra lui e la Fiorentina, vittima spesso dei suoi gol e le sue giocate. Tanto che in carriera, il mancino affilato del Sassuolo ha avuto uno score in perfetto bilancio contro i viola, fatto di 7 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

I numeri da avversario

Basti pensare che quella viola è la squadra a cui Berardi ha fatto più gol in carriera (10) dopo Milan e Sampdoria (12), bottino che sale a 15 partecipazioni se si considerano anche i 5 assist messi a referto contro i gigliati. In sintesi, forse il sogno cullato più a lungo dai tifosi negli ultimi dieci anni, un tormentone di mercato che puntualmente tornava presente di estate in estate, e che alla fine non è mai arrivato. Oggi però tutto questo non conta: serve che De Gea e compagni riescano ad arginarlo, perché la situazione di classifica è decisamente da aggiustare in fretta.