Corvino svela: "Quando ero alla Fiorentina era tutto fatto per la cessione di Toni all'Inter"

vedi letture

Pantaleo Corvino torna sui suoi anni alla Fiorentina e racconta alcuni retroscena di mercato rimasti finora lontani dai riflettori. L'ex dirigente viola, in carica a Firenze dal 2005 al 2012 e poi dal 2016 al 2019, è stato ospite al podcast Scacchiere Nerazzurro, rivelando che Luca Toni era stato a un passo dal trasferimento all'Inter. «Tra le trattative che non sono mai uscite sui giornali, la più importante è sicuramente il passaggio di Toni all'Inter per 25 milioni di euro. Con Lele Oriali avevamo già il bollo firmato», ha raccontato Corvino. «A far saltare l'operazione fu lo scandalo Calciopoli, dopo il quale la famiglia Della Valle decise di non apporre la firma».

Nel corso dell'intervista, l'ex dirigente ha parlato anche delle occasioni avute per puntare ancora più in alto durante la sua esperienza a Firenze. «Ci furono due squadre, ma preferii rimanere a Firenze. Mi trovavo bene con i Della Valle e con i tifosi», ha spiegato, ricordando un periodo caratterizzato da risultati importanti, tra cui la qualificazione alla Champions League. Una scelta di continuità, legata al rapporto costruito con la società e con l'ambiente viola.