RFV Carlo Liedholm: "Il ritorno di Vanoli è un segno di confusione. I viola devono giocare le coppe europee"

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Carlo Liedholm, figlio del 'Barone' Nils, ha parlato a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni: "Da questa Fiorentina tutto l'ambiente si aspettava di più. Siamo tornati a Vanoli e questo denota confusione che non fa bene alla squadra. Lo scorso anno l'attuale allenatore aveva fatto bene. Spero che possa tornare a fare altrettanto anche quest'anno".

Cosa ne pensa di Paratici: "I giovani vanno presi bravi. Paratici ha una grande storia alle spalle, è uomo di mercato ed è nei giri che contano, dovrebbe far bene indubbiamente. Dare un giudizio è difficile perché alle volte si prende quello che si può è non quello che si vuole. Firenze è una piazza che sicuramente merita di fare le coppe europee e farle dovrebbe essere l'obiettivo di ogni anno. I mezzi alla famiglia Commisso non penso che manchino".

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