Come stanno Atta e Gonçalves? La Nazione: "Entrambi verso l'esclusione col Como"
La Fiorentina dovrà continuare a gestire con cautela il recupero di Pedro Gonçalves. Lo scrive La Nazione: la sosta ha permesso al portoghese di migliorare la condizione fisica, ma il minutaggio a disposizione resta limitato e difficilmente potrà giocare più di un tempo. In vista del calendario impegnativo delle prossime settimane, Vanoli preferisce non correre rischi: contro il Como, dunque, il giocatore dovrebbe partire ancora dalla panchina.
Prosegue invece il lavoro individuale di Arthur Atta, alle prese con un sovraccarico funzionale all'addome e ancora lontano dal rientro stabile in gruppo. I tempi di recupero restano incerti. Indicazioni positive arrivano infine da Franco Mastantuono, che si è allenato regolarmente con i compagni utilizzando un tutore alla mano operata dopo la frattura del quarto metacarpo rimediata a Genova.
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