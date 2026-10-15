RFV Ceccarini sicuro: "Il Como si può battere. Fabregas, parole di pretattica"

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Nel corso della puntata odierna di "Nik&Nik" in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul momento della Fiorentina in vista della sfida di domenica contro il Como. Ecco le sue valutazioni in merito: "Io sono convinto che il Como si possa battere. Rispetto all'anno scorso, è una squadra ancor più battibile. Ho seguito anche ieri la formazione di Fabregas: mi sembra un gruppo non così invulnerabile o sbarazzino come era un anno fa. Nello scorso campionato il Como era la rivelazione del campionato, quest'anno invece si deve confermare. A Rotterdam ha preso dei gol non irresistibili: mi sembra che stia accusando la pressione dell'attesa che tutti hanno".

Ottimismo, dunque, per domenica…

"Non dico che la Fiorentina vincerà: ma mi pare sia giusto evidenziare che assisteremo a una gara aperta. Se i viola giocheranno come contro il Napoli, possono mettere al 100% in difficoltà il Como sotto l'aspetto offensivo. L'importante è non assistere a una partita come quella di Genova: con la stessa mentalità vista a Marassi, la Fiorentina può perdere e anche male la partita".

Fabregas ha però provato a spegnere l'entusiasmo sulla Champions…

"Io ci vedo molta pretattica in queste dichiarazioni. Perché l'anno dopo una grande stagione, quando ti devi confermare, non è mai facile confermarsi".