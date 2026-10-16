In vista del Como Vanoli pensa a una Fiorentina più prudente: Brescianini si scalda

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In casa Fiorentina Paolo Vanoli cerca le contromisure per evitare che contro il Como si ripetano gli squilibri emersi a Genova. Come riporta La Nazione, al Viola Park starebbe prendendo quota l'ipotesi di un 4-3-3 più conservativo, con reparti più vicini e maggiore protezione per la difesa. In questo scenario guadagna terreno Marco Brescianini, candidato a occupare il ruolo di mezzala sinistra dopo la prova poco convincente di Oulai, ritenuto meno adatto a contrastare il palleggio dei lariani. Le modifiche rispetto all'undici iniziale di Marassi potrebbero arrivare fino a cinque, anche se la previsione è quella di un numero inferiore di cambi, con almeno una novità per reparto.

In attacco sono attesi i ritorni dal primo minuto di Pellegrino e Njie, mentre Gonçalves dovrebbe partire ancora dalla panchina: la sua condizione è migliorata durante la sosta, ma il portoghese non avrebbe ancora più di un tempo nelle gambe. Nessun passo avanti per Arthur Atta, che prosegue il lavoro individuale e resta senza una data certa per il rientro. Buone notizie, invece, per Mastantuono, regolarmente in gruppo con il tutore alla mano dopo l'intervento al quarto metacarpo. Vanoli presenterà la partita oggi alle 14.30, nella conferenza stampa al media center del Viola Park.