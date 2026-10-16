Fiorentina-Como è anche Mastantuono-Paz: la sfida per la dieci dell'Argentina

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Non sarà soltanto Fiorentina-Como, ma anche un confronto tra due talenti argentini che ambiscono a raccogliere l'eredità di Lionel Messi. Come sottolinea La Nazione, domenica al Franchi si ritroveranno di fronte Franco Mastantuono e Nico Paz, entrambi mancini e legati, seppur con percorsi differenti, al Real Madrid. Il fantasista del Como parte con credenziali importanti, forte dei gol segnati nelle tre amichevoli dell'Argentina durante l'ultima sosta e dell'assist ricevuto proprio da Messi contro il Benin, nella partita che ha coinciso con l'addio del fuoriclasse alla Nazionale.

Mastantuono, però, ha già vestito la maglia numero 10 dell'Albiceleste, il 9 settembre 2025 contro l'Ecuador, e può contare anche sulla fiducia dell'ex ct José Pekerman, che lo ha indicato come possibile erede di Leo. Il diciannovenne viola deve tuttavia ancora trovare quella continuità che finora gli è mancata a Firenze, mentre Paz, ventiduenne, si è già affermato in Serie A. Diversi anche gli stili di gioco: il comasco predilige i movimenti tra le linee e la ricerca della porta, mentre Franco punta maggiormente sul dribbling e sull'uno contro uno. Lo stesso Mastantuono, intanto, ha preferito non alimentare il confronto: «Io gioco a calcio, non mi preoccupo di questo». Domenica sarà il campo a raccontare qualcosa in più sul futuro dei due talenti.