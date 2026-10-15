RFV Guerrini sicuro: "Ranieri è da Fiorentina. Dragusin? Avrei tenuto Comuzzo"

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L'ex calciatore della Fiorentina Giovanni Guerrini ha parlato a Radio FirenzeViola, durante "Viola amore mio". Queste le sue parole sul momento della squadra gigliata: "Oggi il Como è una delle squadre più importanti d'Italia, non è più una provinciale ma ha una proprietà che potrebbe spendere più di chiunque altro in Serie A. Vedendo l'ultima partita con il Genoa della Fiorentina sono preoccupato per la fase difensiva più che per quella offensiva. I due gol presi con più attenzione nelle marcature si potevano evitare. Ranieri ha fatto un errore tecnico ma il più importante è quello di aver guardato solo il pallone e non l'uomo, che era tra l'altro l'unico da marcare".

Quanto valgono Dragusin e Ranieri? "Dragusin non lo riesco a valutare. Se difende nello stretto è un grandissimo difensore in spazi ampi ha più problemi. Ranieri invece è uno dei più legati alla maglia e si riprenderà, a me piace tanto perché ci mette l'anima. Secondo me è da Fiorentina, poi sul discorso dell'ambizione dipende chi arriverebbe al suo posto. Se doveva arrivare Dragusin io avrei tenuto Comuzzo, il rumeno lo valuto al pari di Pongracic, quel livello lì. Due anni fa fece bene al Genoa come ha fatto bene da noi Comuzzo. Lo scorso anno al Tottenham ha giocato pochissimo".

Di Viery cosa ne pensa invece? "È molto giovane e va fatto crescere, così come poteva essere lo stesso Comuzzo che dopo un'annata non buona per tutta la Fiorentina non si poteva pensare fosse il salvatore della patria. Anche perché per un giovane il secondo anno di carriera è il più difficile, questo, che sarebbe stato il terzo, poteva essere diverso. Era sicuramente più pronto di Viery".

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