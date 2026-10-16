Gazzetta dello Sport: "Fiorentina come il Como di due anni fa: vuole una salvezza tranquilla"

vedi letture

Paolo Vanoli cerca soluzioni per correggere gli squilibri della Fiorentina, attesa domenica dal Como dopo la deludente prova di Genova. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo è ritrovare solidità difensiva - adesso la Viola viaggia a una media di 2,33 gol incassati a partita - e restituire incisività all'attacco: nelle quattro gare con Vanoli in panchina, tra campionato e Coppa Italia, Beto e Pellegrino hanno diviso equamente le titolarità, ma soltanto l'argentino è riuscito a segnare, con tre reti. Proprio Pellegrino potrebbe essere il punto di ripartenza di un 4-3-3 pensato per aumentare il gioco sulle fasce, con Mastantuono e Njie esterni e un centrocampo più folto per proteggere la difesa. In mediana restano aperte le ipotesi Fagioli regista con Ndour e Brescianini mezzali, oppure Oulai davanti alla difesa. In difesa, invece, sono ancora da definire due posizioni, mentre De Gea, Dragusin e Jimenez dovrebbero essere confermati.

Ma per uscire dalla crisi servirà anche ritrovare il fattore Franchi, dopo le difficoltà casalinghe contro Frosinone e Torino. La Gazzetta sottolinea come questa sia una stagione di transizione, nella quale alla Fiorentina è richiesto di «salvarsi senza troppe sofferenze e intanto gettare le basi del progetto triennale» avviato in estate. Un percorso che, secondo il quotidiano, richiama quello del Como, che ha accolto Fabregas nel novembre 2023 in Serie B e oggi si è spinto fino alla Champions League. In una piazza che vuole vincere e pretende risposte, la sfida di domenica assume quindi un peso particolare: «Battere i lariani sarebbe molto più di un segnale».