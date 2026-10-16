FirenzeViola La Fiorentina ha qualche problema, ma proviamo a non rovinare tutto

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D’accordo, ci sono problemi. Il primo è la classifica, una roba deprimente. Non ci sono altri commenti da fare. Nessuno prenda scorciatoie. Poi ci sono i nodi di Vanoli. Altro non sono che i dubbi tattici. L’allenatore non ha ancora “‘morso” la squadra. La sta cercando nella sua formula definitiva, pero’ ancora non la stringe tra le dita. Ci deve arrivare e deve farlo in fretta.

Difesa

Vanoli deve capire chi sono i terzini, ci piace chiamarli ancora così. Jimenez e Valdepenas sono una splendida idea eversiva. Con loro si gioca all’attacco ed è tutto molto bello. Ma adesso la Fiorentina se li puo’ permettere? A sinistra, ad esempio, potrebbe servire uno come Ranieri in attesa del ritorno di Parisi? Sono domande legittime.

In mezzo

Nel cuore della terza linea forse sarebbe corretto puntare su una coppia di centrali ed insistere su di loro per alcune settimane. E’ un punto nevralgico. A centrocampo con il Como potrebbe giocare Brescianini con Fagioli e Ndour. Più difficile Oulai, ma l’ivoriano deve trovare una maglia in questa formazione. Non è pensabille rimunciare ad un investimento simile. Noi restiamo convinti che questo centrocampista sia forte. Il Mondiale non può essere stato un caso.

Davanti

In attacco adesso Pellegrino deve giocare. Ha dimostrato di essere piu’ avanti di Beto. Sulle corsie Mastantuono e Njie sembrano più funzionali anche se Pedro puo’ diventare un’arma da usare con intelligenza, mentre Gnonto è l’ alternativa da lanciare nella mischia al momento giusto. E’ vero, lo scenario non e’ allegro, ci sono criticità evidenti, ma non roviniamo tutto. La Fiorentina è partita per un viaggio lungo e faticoso, va aspettata. E alla fine faremo i conti.