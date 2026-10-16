RFV Il Caffè Nero Bollente di oggi: "Viola, è arrivata l'ora di Gonçalves: il modulo giusto è il 4-2-3-1"

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Nel suo "Caffè nero bollente", rubrica in diretta tutte le mattine su Radio FirenzeViola durante 'Buongiorno Firenze', Pietro Lazzerini si è espresso così sul momento in casa Fiorentina: "La Fiorentina può mettere in difficoltà questo Como come qualsiasi altra squadra quando gioca un calcio coraggioso e qualitativo. Proprio per questo penso che sia arrivata l'ora di Pedro Goncalves: non mi spiego il fatto che dopo un mese e mezzo abbondante dal suo arrivo a Firenze non riesca a giocare 30' a partita.

Credo che sia l'ora di vedere in campo una squadra votata alla qualità e al gioco offensivo, non serve più il gioco conservativo che abbiamo visto negli ultimi mesi. Spero tanto di vedere un 4-2-3-1, un modulo che può mettere in difficoltà una squadra come il Como".