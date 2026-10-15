RFV Luigi Cagni: "Ranieri lo vedo peggiorato. Anno di transizione viola? In Italia non esiste"

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Luigi Cagni, ex allenatore di Sampdoria e Empoli, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro". Queste le sue dichiarazioni sugli errori in difesa della Fiorentina contro il Genoa: "Quando io dico che si deve lavorare sulla tecnica individuale parlo anche dei difensori che ormai non li allena più nessuno. Io a fine allenamento facevo tecnica con i vari reparti, con i difensori lavoravo sul contrasto e sulla marcatura a uomo nell'area, cose che si devono fare nei settori giovanili".

Cosa ne pensa in particolare degli errori a Genova da parte di Ranieri? "A me sembra che Ranieri abbia avuto, già dallo scorso anno, problemi nella personalità in fase difensiva. Negli anni scorsi errori così non li faceva. Poi è ovvio che la fase difensiva va fatta da parte di tutta la squadra, così come quella offensiva. Quello che manca ai giocatori viola è la personalità e la tecnica per gli errori individuali che fanno. Per me non ha senso parlare di calcio moderno

Secondo lei qualcuno all'interno della Fiorentina dovrebbe dire ai tifosi che questa sarà una stagione di transizione? "Purtroppo in Italia, non solo nel calcio, la programmazione sta a zero. Se uno programma viene criticato, perché si vuole vincere subito e non tra uno o due anni. Se si programma e non si aspettano i tempi giusti non potrai mai farcela da nessuna parte. Se si dice anno di transizione magari la gente non fa gli abbonamenti".

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