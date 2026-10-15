RFV Cecconi: "Difesa viola ancora senza certezze. Ma il Como si può battere"

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L'ex attaccante della Fiorentina e del Como Luca Cecconi è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola, nel corso della puntata odierna di Garrisca al vento per fare il punto della situazione sul momento della squadra di Vanoli. Ecco le sue riflessioni in merito: "Paratici è arrivato nella scorsa stagione in un momento di estrema difficoltà dove la Fiorentina ha lottato fino all'ultimo per la salvezza. Io credo che questa estate però abbia avuto tutto il tempo di programmare la stagione, visti i tanti soldi che sono stati investiti e devo dire che su certe scelte mi hanno lasciato perplesso. A cominciare dall'allenatore, che è stato mandato via dopo appena pochi mesi. E' strano che un tecnico scelto con così tanto anticipo venga esonerato".

E di Vanoli che pensa?

"Spero che sappia sfruttare al meglio il valore di questa rosa, che rimane a mio parere alto. Penso però che debba risolvere diversi problemi, a cominciare dalla gestione dei difensori centrali. Non vedo certezze là dietro. E anche a centrocampo vedo poca armonia: se Oulai viene fatto giocare come trequartista, qualcosa non torna".

Che gara si aspetta domenica contro il Como?

"Intanto iniziamo col dire che non sarà una gara proibitiva. Nessuna gara lo è, salvo che l'avversario non sia Barcellona o Psg. Fabregas per me ha un difetto: capisce tanto di calcio ma in alcune gare vuole metterci troppo del suo per trovare una chiave vincente ma non sempre gli riesce. Alla fine rischia di snaturare la squadra".