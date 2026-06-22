FirenzeViola Panchina Primavera, Marco Parolo in calo: non convince. Continua la ricerca

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Scartati Bonucci e Diamanti, prosegue ancora la caccia al successore di Galloppa per il ruolo di tecnico dell'Under-20 viola

Prosegue la caccia al successore di Daniele Galloppa per il ruolo di tecnico della Fiorentina Primavera. Il club viola, che a inizio mese si era dato come tempo massimo il 20 giugno per individuare il profilo ideale dell'allenatore più idoneo per guidare la squadra campione d'Italia, sta invece ancora sfogliando la margherita visto che i profili fin qui sondati - anche quelli che sembravano fino a poco tempo fa in pole position - non sembrano convincere più di tanto.

Parolo verso la permanenza al Milan

Tra questi, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, c'è Marco Parolo, che nonostante fosse fino a poco fa uno dei favoriti a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera adesso sta vedendo le sue chances affievolirsi. Questo perché, secondo quanto ricostruito, dopo una serie di incontri con la società viola l'ex mediano di Cesena e Lazio (oggi tecnico del Milan Under-16) non avrebbe convinto più di tanto. La sensazione ad oggi è che Parolo sia destinato a restare in rossonero alla guida dei 2010, salendo quindi in Under-17.

La caccia prosegue: spunta mister X

Scartati anche Leonardo Bonucci (al di là delle legittime smentite del club, un contatto con l'ex Juventus c'è stato) e Alessandro Diamanti, adesso la Fiorentina sta continuando a sondare altri profili, tra cui quello di Daniele Buzzegoli, fiorentino ed ex allenatore del Como Primavera promosso in Primavera 1 poche settimane fa. Ma il nome vero al momento non sembra essere stato ancora individuato ed è per questo che la società si prenderà probabilmente ancora una settimana di tempo prima di decidere il da farsi, con il ds Paratici e il responsabile del vivaio Angeloni che saranno chiamati a fare presto la scelta definitiva.