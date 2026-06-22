FirenzeViola Antognoni-Fiorentina, prove di disgelo: il centenario torna a essere una possibilità

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Oggi l'Unico 10 viola ha per la prima volta aperto alla sua presenza per il 29 agosto. Ma servirà un contatto diretto con la Fiorentina

Quel muro eretto ormai quasi tre anni fa, forse, non è (forse) più così invalicabile. Dopo anni di distanza e dichiarazioni che sembravano aver chiuso ogni spiraglio, Giancarlo Antognoni ha aperto per la prima volta alla possibilità di essere presente alla festa per il centenario della Fiorentina. Un’apertura ancora prudente, accompagnata da tutte le cautele del caso, ma che rappresenta comunque una novità rispetto alle posizioni espresse dall’Unico 10 nelle ultime settimane.

Le parole dell’ex capitano viola

A margine di un evento organizzato oggi a Torino dalla Fondazione Vialli e Mauro, Antognoni ha affrontato il tema delle celebrazioni dei cento anni del club: "Se andrò alla festa del centenario? Vediamo, c’è ancora tempo. In questo momento non ci penso. Il centenario è una festa importante per la gente: le proprietà vanno e vengono, i tifosi invece restano sempre. Detto ciò, per quello che ho subito ultimamente il mio è un ‘nì’, più vicino al no che al sì. A me dispiace per i tifosi se non dovessi esserci ma non dipende soltanto da me, è una cosa reciproca con la società". Parole che segnano un cambio di tono netto rispetto al passato. Fino a poco tempo fa, infatti, l’ex numero 10 viola era apparso irremovibile sulla questione, arrivando a dichiarare di aver deciso già cinque anni fa di non partecipare alla festa del centenario. Stavolta, invece, la porta non è rimasta chiusa e, per la prima volta, è sembrato intravedersi uno spiraglio.

La diplomazia si è già messa in moto

La sensazione è che, dopo le recenti dichiarazioni sia di Antognoni sia del direttore generale viola Alessandro Ferrari, la macchina della diplomazia abbia iniziato a muoversi nel tentativo di ricucire uno strappo che dura ormai da tempo. Per arrivare a una fumata bianca servirà però qualcosa di più. Antognoni si aspetta infatti un contatto diretto e un chiarimento con la società per il modo in cui si era concluso il suo rapporto con il club nel 2021: prima il demansionamento, con la proposta di lasciare il ruolo di club manager per diventare direttore tecnico del settore giovanile, poi il contenzioso legato ai bonus ritenuti non corrisposti. Anche la Fiorentina, dopo le aperture delle ultime settimane, starebbe valutando la possibilità di fare un passo in avanti e contattare personalmente l’ex capitano, con l’obiettivo di ristabilire un rapporto sereno prima con lui e poi con tutti gli ex viola (Antognoni è solo uno dei tanti grandi ex che ancora non ha mai varcato le porte del Viola Park). La strada verso una riconciliazione definitiva resta ancora lunga, ma qualcosa, finalmente, sembra essersi mosso.