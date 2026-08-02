Calciomercato Joao Mario di nuovo vicino alla Fiorentina: si può chiudere in prestito con diritto

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Oggi alle 00:04 Primo Piano di Redazione FV fonte Tuttomercatoweb.com di Fonti preferite

Dopo una fase di blocco, la trattativa tra Juventus e Fiorentina per Joao Mario è ripresa ed è vicina alla chiusura: il punto