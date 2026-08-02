Calciomercato
Joao Mario di nuovo vicino alla Fiorentina: si può chiudere in prestito con diritto
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Dopo una fase di blocco, la trattativa tra Juventus e Fiorentina per Joao Mario è ripresa ed è vicina alla chiusura: il punto
La Fiorentina è sempre più vicina a chiudere l'operazione per Joao Mario. Nelle ultime ore sono stati registrati ulteriori passi avanti nella trattativa con la Juventus, che sarebbe ripresa dopo una fase di stallo e starebbe procedendo nella direzione giusta. La giornata di oggi, domenica 2 agosto, potrebbe essere quella decisiva per la conclusione.
Formula e cifre
L'esterno portoghese dovrebbe trasferirsi in viola con la formula del prestito onoroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto a circa 10, soluzione sulla quale i due club stanno lavorando da tempo. Se non ci saranno intoppi, Joao Mario dovrebbe diventare uno dei prossimi rinforzi a disposizione di Fabio Grosso.
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