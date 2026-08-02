FirenzeViola In arrivo Joao Mario, la corsia destra della Fiorentina ora è affollata

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Dopo Alex Jimenez e Victor Valdepenas, per la Fiorentina è in arrivo un altro terzino per completare la rivoluzione sulle fasce. E' infatti in dirittura di arrivo la trattativa per Joao Mario, il terzino destro portoghese classe 2000 in uscita dalla Juventus che già domani potrebbe arrivare a Firenze. Il giocatore arrivato dal Porto, dove ha giocato anche nelle giovanili e nella seconda squadra e dove in prima squadra ha collezionato 181 presenze, 26 assist e 5 gol, è arrivato in bianconero solo nell'estate 2025, giocando a Torino solo i primi sei mesi (13 presenze e 1 assist) per poi passare al Bologna. Con Vincenzo Italiano Joao Mario è sembrato rivitalizzato con 15 presenze e il primo gol in serie A oltre che un altro in Europa League. Il portoghese è sì un terzino destro ma ha giocato anche a centrocampo e da ala ed anche sulla fascia sinistra, come lo ha utilizzato in alcune partite anche Italiano in rossoblù (e proprio a sinistra ha segnato).

Formula tra i due club

La formula che stanno definendo Fiorentina e Juventus (che non lo ha infatti convocato per la torunée) è quella del prestito oneroso e diritto di riscatto per una cifra sui 13 milioni, addirittura più di quanto lo avevano pagato i bianconeri (c'era anche lo scambio con Costa).

Ora i terzini a destra sono 4, Fortini e Dodo in uscita o uno va a sinistra?

Con l'arrivo di Joao Mario sulla destra i terzini diventano però 4 visto che ci sono Jimenez, Dodo e Fortini, a fronte di una fascia sinistra dove Grosso può contare solo sul neo arrivato Valdepenas e, all'occorrenza, su Viery come ieri. contro il Real. Dodo e Fortini sono dati entrambi in uscita e al momento si parla rispettivamente di Napoli e Torino per loro ma al momento sembra tutto fermo, in particolare per il brasiliano. Vedremo se Grosso, in attesa della rosa definitiva (arriverà un altro terzino sinistro?) sfrutterà la versatilità di Fortini sull'altra fascia o come esterno alto sempre a destra (come ha fatto in queste amichevoli estive) dove comunque potrebbe giocare anche uno dei nuovi.