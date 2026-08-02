Tra Milan, Napoli, parere dell'agente e rapporti col Real: Viola-Mastantuono, il punto

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Come stanno le cose nella trattativa tra la Fiorentina e Franco Mastantuono: in mezzo concorrenza, rapporti con l'agente e col Real

Franco Mastantuono continua a essere uno dei grandi obiettivi della Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, il talento argentino del Real Madrid avrebbe espresso ai Blancos la volontà di trasferirsi in Italia, alimentando le speranze dei viola in una trattativa che resta molto viva.

Concorrenza e formula

La concorrenza, però, non manca. Sul classe 2007 ci sono anche Milan e Napoli, mentre i buoni rapporti tra Fabio Paratici e il Real Madrid potrebbero rappresentare un punto a favore della Fiorentina. L'ipotesi al vaglio è quella di un prestito con diritto di riscatto e recompra a favore del club spagnolo. Nelle ultime ore, tuttavia, sarebbe emersa una nuova variabile: l'entourage del giocatore starebbe infatti spingendo verso destinazioni differenti rispetto a Firenze, motivo per cui la decisione finale spetterà soprattutto allo stesso Mastantuono.