La Lazio studia il doppio colpo dalla Fiorentina: Brescianini-Fabbian per Gattuso

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La Lazio continua a lavorare per rinforzare il centrocampo a disposizione di Rino Gattuso e, secondo quanto riportato da Il Messaggero, la lista dei candidati si sarebbe ormai ristretta a due nomi: Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, entrambi profili che la Fiorentina potrebbe valutare in uscita con la formula del prestito.

Tra i due, il preferito dell’allenatore biancoceleste sarebbe Brescianini. Gattuso cerca infatti un centrocampista offensivo in grado di giocare alle spalle delle punte, ma allo stesso tempo capace di garantire intensità, corsa e sacrificio nella fase difensiva. L’ex Frosinone risponde a queste caratteristiche grazie alla capacità di inserirsi, alla fisicità e alla disponibilità nel lavoro senza palla. Fabbian resta comunque un’alternativa molto apprezzata, soprattutto per la sua abilità nell’attaccare l’area e trovare con continuità la via del gol.

Al momento, però, non ci sarebbe ancora una trattativa decollata per nessuno dei due giocatori. La Lazio valuta la possibilità del prestito, soluzione che permetterebbe di intervenire sul mercato senza un investimento immediato elevato, ma prima potrebbero essere necessarie alcune uscite per liberare spazio in rosa e nel monte ingaggi. La priorità di Gattuso resta comunque quella di aggiungere un centrocampista dinamico, capace di incidere nella metà campo offensiva ma anche di dare equilibrio alla squadra.