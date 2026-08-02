Comuzzo: "Con la Fiorentina un anno di crescita e uno di difficoltà, mi hanno dato esperienza"

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Il difensore della Fiorentina in prestito al Torino, Pietro Comuzzo, è intervenuto a Sky Sport alla fine della vittoria dei granata con il Burnley in cui ha parlato del suo arrivo e delle sue prime sensazioni: "Posso dire solo di essere felice, sono arrivato in una piazza importante e le sensazioni sono state positive fin dal primo minuto. In campo oggi abbiamo lottato e abbiamo iniziato a trovare le giuste distanze. Se c'è questa fame, se c'è questa alchimia, riusciamo a fare bene e magari vincere, anche se è solo un'amichevole".

Cosa le chiede il tecnico Abate: "Il mister ha le giuste idee, ha poche idee, ma sono quelle e sono decise. Ti spinge ad andare forte in allenamento, poi arrivi sul campo e ti senti pronto sia fisicamente sia mentalmente. Abate vuole giocare, andare forte in pressione. Vogliamo creare una mentalità fatta di fiducia, aiuto reciproco e serenità qui al Torino".

Sull'addio alla Fiorentina: "Mi reputo fortunato ad aver vissuto un anno in cui sono cresciuto tantissimo e un altro anno con tante difficoltà. Aver vissuto tutto questo in così poco tempo mi ha dato un bel bagaglio d'esperienza e mi prepara ad affrontare meglio il futuro"