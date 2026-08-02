Sohm: "Sono al Venezia per il progetto ambizioso. Grande voglia!"

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Il centrocampista Simon Sohm, appena passato al Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficali del club per commentare la sua nuova esperienza in arancioneroverde: “Ho scelto di venire al Venezia perché il Direttore Antonelli mi ha presentato un progetto ambizioso che mi ha convinto fin dal primo momento, sono davvero felice di essere qui. Credo che il Venezia sia una squadra con valori importanti e con un centrocampo ricco di qualità.

Il mio obiettivo è mettere le mie caratteristiche al servizio del gruppo e aiutare i miei compagni a esprimere tutto il loro potenziale. Ho già avuto modo di confrontarmi con mister Stroppa e sono pronto a dare il massimo per affrontare questa stagione con entusiasmo, determinazione e grande voglia di raggiungere gli obiettivi del club".