Sarri a Terim: "Assistevo ai tuoi allenamenti". E lui: "Sei uno dei top"

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Fatih Terim continua a essere una figura iconica del calcio turco e un punto di riferimento per tanti allenatori. A Firenze, dove ha lasciato un ricordo indelebile durante la sua esperienza sulla panchina viola, l'affetto nei suoi confronti è ancora molto forte.

Il messaggio di Sarri

Nel corso di un'intervista concessa dall'ex tecnico della Fiorentina, è stato trasmesso un videomessaggio di Maurizio Sarri, che ha ricordato con emozione il periodo trascorso da Terim in Toscana: "Ciao Imperatore! Ti porto nel cuore con tanto affetto e nostalgia. Forse non lo sai, ma ai tempi della Fiorentina venivo spesso ad assistere ai tuoi allenamenti. Abitando vicino a Firenze, posso dirti che io, come gran parte dei tifosi viola, conserviamo un ricordo bellissimo di te. Un grande saluto e in bocca al lupo".

L'emozione di Terim

Le parole di Sarri hanno emozionato Terim, che ha ricambiato gli attestati di stima con grandi elogi nei confronti dell'allenatore italiano: "A mio parere è uno dei migliori tecnici non solo in Italia, ma anche in Europa. Ha sempre portato avanti con coerenza la propria filosofia di gioco e il calcio che propone è davvero piacevole da vedere. Gli sarò sempre profondamente riconoscente".