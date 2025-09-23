RFV Cinquini: "La chiave sarà permettere a Kean di essere il leader dell'attacco"

L'ex dirigente della Fiorentina, Oreste Cinquini, è intervenuto in diretta a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare del momento che sta attraversando la Fiorentina.

Cosa non va è chiaro, l'attacco non segna, la difesa prende sempre gol e il centrocampo ruota in continuazione uomini ma non trova identità, come se ne esce?

"Il problema nasce da Kean, deve giocare solo. Ha bisogno di spazio davanti, deve attaccare la profondità, fare la lotta con i difensori avversari e finalizzare. Non può giocare spalle alla porta. La chiave tattica penso sia questa, la Fiorentina deve rinunciare al secondo attaccante. Forse l'unico che può giocare con Kean è Dzeko perché è intelligente, si sfila viene dietro o Gudmundsson che infatti è un trequartista. Dobbiamo riflettere partendo da lì su come giocare e cambiare il modulo. Un centrocampista in più e un trequartista alle spalle di Kean. Anche se Gudmundsson deve ancora dimostrare tutto. A centrocampo farei giocare Nicolussi perno insieme a Mandragora e Fagioli. La difesa ha perso un po' di sfrontatezza. Comuzzo deve giocare con Pongracic e Ranieri. Ranieri ha spirito e voglia ma non deve perdere sicurezza perché le doti tecniche non sono il suo forte. Il problema per me rimane in attacco, ma Pioli è molto più competente di me, Kean deve essere un leader".

Cosa pensa di Fagioli?

"Fagioli non è un leader, ha le doti, ma non prende la squadra in mano. Ieri abbiamo visto che anche il Napoli senza Lobotka non va da nessuna parte. Pioli può uscire da questa situazione ma deve confrontarsi con qualcuno".

Si dice che alcuni dei problemi siano nati dopo il pareggio negli ultimi minuti a Cagliari..

"Le insicurezze vengono come le certezze, basta un episodio a cambiare le sorti di una partita o anche di una stagione. La Fiorentina ha bisogno di fiducia e di confrontarsi. Pioli ha ricevuto la conferma da parte di Pradé, è l'allenatore giusto per Firenze. La Fiorentina ha fatto una campagna acquisti importante. Non so se la squadra sia più forte dell'anno scorso ma in questo momento non gioca. Ancora Pioli non ha trovato la chiave. Secondo me rimane importante la questione della punta. Kean ora non ha spazi".

