RFV Collauto: "Fiorentina, niente drammi. La squadra c'è, ma bisogna fare le scelte giuste"

vedi letture

Il direttore sportivo Mattia Collauto, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per analizzare le tematiche più attuali di casa Fiorentina. Queste le sue parole sulle difficoltà: "Penso che sia importante che Pioli abbia la percezione che qualcosa non stia andando, e questo è un segnale importante. Il problema sta nell'approccio alle partite, non è un questione tecnica. La Fiorentina è una buona squadra, costruita con intelligenza però qualcosa che c'è che non funziona. Il cammino ancora non è iniziato".

Kean? "Ha delle doti importanti, ha fatto vedere il meglio a campo aperto. Con la possibilità di attaccare gli spazi a campo aperto. E' normale che con un compagno di reparto gli spazi si accorciano e cambiano. Quindi lui si deve adattare".

La dirigenza? "Deve stare vicino alla squadra e ai singoli. Anche i giocatori devono sentire la responsabilità in un momento così. Non bisogna fare un dramma di questo inizio, ma far sì che le cosi cambino e fare le scelte giuste anche confrontandosi".