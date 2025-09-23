Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora in onda c'è "Viola Amore Mio"
Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi. Ora in onda dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini
Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 un'ora di "I Tempi Supplmentari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi. Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Il palinsesto di giornata verrà chiuso dalla trasmissione "Calciopiù on air" fino alle 20:45. Infine la puntata solita di "Extra Viola" dalle 21 alle 21:30.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati