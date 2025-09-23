Trevisani: "Tifosi viola si credono più bravi degli allenatori di turno. La Fiorentina interessa solo a Firenze"

vedi letture

Il noto giornalista di Mediaset e Cronache di Spogliatoio Riccardo Trevisani durante il programma "Fontana di Trevi" ha espresso un commento molto duro e che sta facendo discutere verso i tifosi della Fiorentina. Queste le sue parole: "Non li capisco, sembra che siano gli unici che capiscono di calcio. Bisognerebbe fare un concorso dove vincono dieci tifosi che vanno a fare lo staff della Fiorentina. Saranno sicuramente più bravi di Italiano, Palladino e Pioli. Non ci riesco a ragionare con loro, mi dispiace. Io capisco la lingua italiana, il calcio fiorentino, questa ridondanza nel sentirsi fortissimi. Però io ho i dati di ascolto delle squadre più seguite in Italia, che sono: la Juventus, per distacco.

Poi ci sono Inter, Milan, Napoli, Roma. Poi c'è la Lazio, Catania, Cagliari e Palermo. Ancora non ho nominato la Fiorentina. La Fiorentina vive l'idea di essere la squadra più interessante del mondo, ma in realtà interessa solo a Firenze. E questo micro mondo tipo grande raccordo anulare di Roma, perché è una piccola Roma per certe cose, fa pensare di essere bravissimi e fortissimi. Ma non è così, la Fiorentina è una squadra che da anni fa molto più degli incassi e degli introiti che ha".