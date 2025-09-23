RFV Cagni: "Il calo può essere un fatto fisico, ho visto Kean piegato spesso sulle ginocchia"

Il tecnico Luigi Cagni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari" per parlare di tematiche riguardanti la Fiorentina: "Toglierei subito il dubbio sull'allenatore in confusione, così non è per me. Ognuno fa una preparazione diversa e per la prima volta con una squadra c'è l'aspetto mentale e fisico, la tattica conta poco. C'è una programmazione che ora non so, io ad esempio facevo una preparazione pesante per arrivare in fondo pur partendo male. Mi sembra una squadra che va in calando, invece il Como è giovane e più fresca con lo stesso allenatore dello scorso anno".

Gestione del pallone pessima ha detto Pioli, anche per lei? "La partita l'ho vista ma se verticalizzi troppo come ha detto l'allenatore di chi è la colpa? Mi diventa difficile dare dei giudizi ma non credo che i giocatori facciano come pare a loro, oppure venivano aggrediti e la buttavano lunga per questo ma poi devi sfruttare l'occasione. Kean l'ho visto spesso piegato sulle ginocchia, magari è un fatto fisico. Però faccio fatica a condividere allenatore in bilico, la piazza è difficile. Razionalmente con un contratto di tre anni a Pioli significa c'è una programmazione della società, se prendi lui devi avere fiducia. Ora deve capire lui qual è il problema, non è dei singoli e si tratta di far rendere al meglio i giocatori. Ma li ho visti calare, come è successo al Napoli con il Pisa... Significa che manca ancora qualcosa dal punto di vista fisico".

