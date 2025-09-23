RFV Faccenda: "Pongracic meglio dell'anno scorso. E sul gol dov'era Gosens?"

vedi letture

Mario Faccenda, ex difensore gigliato, dice la sua sulla situazione in casa viola a Radio FirenzeViola, durante 'Viola amore mio'. Queste le sue parole: "Guardando partite e risultati, se la Fiorentina stava più attenta poteva avere tre punti in più. Forse non stiamo giocando bene, ma ricordiamoci che alla prima giornata abbiamo perso due punti a Cagliari per un gol al 93' e con il Como stessa cosa. Secondo me i difensori, se nella fase finale vanno in difficoltà o hanno contro degli esterni molto rapidi, devono fare più la fase difensiva che la fase offensiva, in particolare Dodo e Gosens, avendo davanti a sé Fortini e Sohm potevano concentrarsi più sulla difesa".

Cosa pensa del modo di difendere della Fiorentina che ha subito molti gol da palla inattiva?

"Sì, diciamo che quasi tutte le difese hanno una percentuale altissima di gol subiti da palla da fermo, quindi non è solo la Fiorentina".

Però la Fiorentina si caratterizza per questa linea difensiva molto bassa sui calci piazzati, questo può essere un problema?

"No, Pioli l'aveva già sperimentato. Poi sicuramente vedrà le statistiche, se le statistiche sono buone si va avanti, se le statistiche non sono buone si cambia, deve essere bravo a cambiare. Può capitare che a volte ci siano dei giocatori avversari abili di testa, che portano a modificare la marcatura a zona in una marcatura a uomo".

Di Pongracic, che in questo inizio di stagione commette sempre qualche errore, che idea si è fatto?

"Se ci ricordiamo l'anno scorso era peggio, quest'anno sta facendo meglio. E' vero che domenica sul secondo gol del Como poteva uscire prima che l'avversario, rapido e fresco, entrasse in area di rigore, ha preferito aspettare in area e poi é andata male".

Secondo lei Nicolussi Caviglia é un giocatore su cui Pioli continuerà a puntare alla luce della prestazione di domenica?

"Sì, secondo me ha fatto una buona partita. È stato molto preciso nei passaggi. Però è logico che passa in secondo piano quando la squadra viene contestata e pecca nella costruzione di gioco e nel possesso palla, che é caratterizzato principalmente da passaggi all'indietro".

Adesso, se lei fosse Pioli a chi si affiderebbe e che tipo di squadra manderebbe in campo?

"Non é facile, bisogna conoscere tutti i giocatori. Secondo me metterà la miglior formazione in questo momento. Poi è logico, ci sono delle letture, dei cambi e lì devi essere bravo a fare la scelta giusta".

Cosa ne pensa dei cambi effettuati da Pioli contro il Como?

"Noi abbiamo ceduto nel secondo tempo, davanti alla loro vivacità e al loro possesso palla siamo andati in difficoltà. Forse abbiamo avuto un calo fisico e mentale, che può dipendere da vari fattori".

Comuzzo è giusto che sia stato messo in panchina o secondo lei dovrebbe essere rilanciato già con il Pisa?

"Comuzzo ha avuto un'estate particolare, ha avuto delle grandi richieste, anche a livello economico ed è stato molto bravo a scegliere la Fiorentina piuttosto che una squadra araba. Secondo me Comuzzo diventerà un grande difensore."

Sul secondo gol Pongracic ha sbagliato, ma per lei anche Viti ha delle colpe considerando che era appena entrato?

"Se vogliamo avere una visione più ampia su quella fascia lì ci doveva essere Gosens, infatti ripeto che secondo me doveva rimanere in difesa ed evitare di attaccare".

Dunga cosa le ha detto quando ha fatto quel fallo da espulsione con il Sochaux?

"Mi ha guardato come se mi volesse mangiare, poi per fortuna é andata bene".

In seguito al risultato di domenica e ai precedenti, alla Fiorentina può entrare un po' di paura?

"Sì, a qualche giocatore no, mentre ad altri sì, ma questo é normale quando senti la contestazione, che é arrivata solo al termine della partita, perché durante la squadra è sempre stata supportata".

Quali sono i suoi ricordi più belli dei derby che ha giocato contro il Pisa?

"Il derby si cerca sempre di vincerlo, ma poi anche se sei concentrato al massimo non é sempre facile. Quello più sentito è contro la Juventus. Tutti i derby sono sentiti e se li vinci è sempre meglio, perché poi stai bene per tutto il mese".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO

