Il primo obiettivo di Pioli e della Fiorentina: Kean di nuovo al centro del villaggio

La Fiorentina è la peggior squadra della Serie A per numero di tiri nello specchio della porta. Sono solo 9 i palloni che hanno raggiunto la porta avversaria nelle quattro partite disputate in campionato, un dato che non può lasciare indifferenti soprattutto considerando come Moise Kean, vice capocannoniere della scorsa stagione, non abbia ancora mai trovato lo specchio e dunque neanche il gol.

Attacco bocciato

Stefano Pioli si sta interrogando su come migliorare il rendimento offensivo, considerando anche i numeri non certo positivi dei passaggi e del possesso palla nella trequarti avversaria. Dati negativi sottolineati anche dallo stesso allenatore nelle ultime conferenze stampa. Dati che al momento bocciano le scelte in attacco, prendendo in esame il rendimento di qualsiasi protagonista scelto partita dopo partita.

L'esempio di Palladino

Probabilmente è arrivato il momento di tornare alle origini e quindi di puntare alle cose semplici sfruttate da Palladino nella passata stagione. Una cosa che infatti ha funzionato con grande continuità è proprio il rendimento di Moise Kean, che ha bisogno di ritrovare spazi e fiducia come accadeva nella stagione passata.

Gudmundsson e non un'altra punta

Il ritorno di Gudmundsson in questo senso potrebbe aiutare Pioli a liberare lo spazio intorno all'attaccante della Fiorentina e della Nazionale. Difficile, visti i tanti cambiamenti tattici messi in campo dall'allenatore in questo avvio di stagione, capire se quanto visto contro il Como verrà confermato o meno, sicuramente il rapporto tra Kean, Piccoli e Dzeko, da un punto di vista calcistico, ancora non è esploso. La logica, considerando le poche cose positive intraviste tra Napoli e Como, imporrebbe uno schieramento che preveda tre centrocampisti con Nicolussi in regia e un attacco col solo Kean come punta e un altro giocatore offensivo ad accompagnarlo.

Kean al centro del villaggio

L'unica cosa certa è che la Fiorentina ha bisogno di soluzioni semplici che garantiscano una migliore resa da parte di tutti gli interpreti scelti tra i titolari. Riportare Kean al centro del villaggio dovrebbe essere il primo passaggio per ritrovare vittoria e fiducia, necessari per affrontare, dopo il Pisa, una lunga serie di scontri diretti che saranno già il vero e proprio primo bivio per il resto della stagione.

