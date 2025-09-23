Giudice sportivo, due turni a Guendouzi. Pongracic è al quarto giallo, Pioli al secondo

Due giornate al giocatore della Lazio Matteo Guendouzi, reo di aver insultato l'arbitro alla fine del derby. E' questo il provvedimento più severo della quarta giornata che vede lo stop di un turno anche per un altro giocatore della Lazio, Reda Belahyane. Diverse le ammonizioni nei confronti dei giocatori viola: primo giallo per Dodo (proteste) e Ranieri, terzo per Pongracic e secondo per Sohm. Seconda ammonizione anche per Stefano Pioli e prima per Gilardino (che saranno di fronte domenica prossima) mentre tra gli allenatori è stato espulso Vieira nell'infuocato finale di Bologna-Genoa.

Tra i dirigenti squalificato il ds del Verona Sean Sogliano. Tra i club stangata per il Lecce che ha avuto 10 mila euro di multa per il lancio di oggetti e 5mila per ritardo dell'inizio della gara. 10mila euro per il lancio di un fumogeno nel settore della tifoseria avversaria anche per la Roma. Multati a vario titolo anche Udinese (5mila), Cagliari, Verona, Milan e Lazio.