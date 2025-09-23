Social
Fortini: "L'esordio in A con la maglia che mi ha visto crescere un sogno che si avvera"
FirenzeViola.it
Il risultato negativo con il Como ha offuscato un momento positivo della gara, l'esordio in serie A con la maglia della Fiorentina del giovane Niccolò Fortini. Smaltita la rabbia della sconfitta casalinga, l'esterno viola esprime le sue emozioni su Instagram: "Un sogno che si avvera, l’esordio in Serie A con la maglia che mi ha visto crescere. Non siamo riusciti ad ottenere il risultato che volevamo, ma la testa resta alta e la voglia di lottare per questa città e questo fantastico gruppo è ancora più forte.
Sempre forza Viola".
Pubblicità
Primo Piano
Curva Fiesole diserta il settore ospiti: "Basta speculazioni sui tifosi, prezzi popolari per settori popolari"
Spesi 92 milioni e nessun acquisto fa la differenza. Pioli ha sbagliato a sopravvalutare la rosa e se stesso, ora ritrovi praticità. Ma da 6 anni è il solito film: tante colpe agli allenatori, poche ai dirigenti. A Pisa il bivio è già decisivodi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Spesi 92 milioni e nessun acquisto fa la differenza. Pioli ha sbagliato a sopravvalutare la rosa e se stesso, ora ritrovi praticità. Ma da 6 anni è il solito film: tante colpe agli allenatori, poche ai dirigenti. A Pisa il bivio è già decisivo
2 Trevisani: "Tifosi viola si credono più bravi degli allenatori di turno. La Fiorentina interessa solo a Firenze"
Copertina
Curva Fiesole diserta il settore ospiti: "Basta speculazioni sui tifosi, prezzi popolari per settori popolari"
Mario TeneraniSe non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderla
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com