Fortini: "L'esordio in A con la maglia che mi ha visto crescere un sogno che si avvera"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:38Primo Piano
di Redazione FV

Il risultato negativo con il Como ha offuscato un momento positivo della gara, l'esordio in serie A con la maglia della Fiorentina del giovane Niccolò Fortini. Smaltita la rabbia della sconfitta casalinga, l'esterno viola esprime le sue emozioni su Instagram: "Un sogno che si avvera, l’esordio in Serie A con la maglia che mi ha visto crescere. Non siamo riusciti ad ottenere il risultato che volevamo, ma la testa resta alta e la voglia di lottare per questa città e questo fantastico gruppo è ancora più forte.

Sempre forza Viola".