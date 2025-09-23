Cassano: "Pioli è partito male e sta facendo peggio. Con Fabregas non c'è confronto"

Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato nel corso della trasmissione Youtube "Viva el Futbol" commentando la situazione in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Como dell'ultima giornata: "La Fiorentina ha sbagliato a riprendere Pioli che è partito male e sta facendo ancora peggio. Domenica abbiamo visto la differenza tra chi sa allenare e ha personalità e chi non ne ha. Fabregas se ne frega di tutto e mette dentro giocatori giovani come Addai e Perrone, che a Firenze ha dominato il centrocampo.

Sarri e Pioli stanno andando in una direzione, non so se definirli finiti. L'Italia deve prendere esempio da Cesc che è un fenomeno ed è destinato ad andare nei top club".