Il confronto del lunedì al Viola Park: Fiorentina a colloquio anche con Commisso

Niente giorno di riposo per la Fiorentina che ieri si è regolarmente allenata. Il gruppo si è confrontato ieri al Viola Park, si legge sul Corriere dello Sport, tra allenatore e calciatori, tra allenatore e dirigenti, sempre con il presidente Commisso a distanza ma vicino e informato su ogni passaggio. Probabilmente niente di diverso da quella che è la vita al centro sportivo, dove i confronti sono quotidiani e a più livelli.

Ma che stavolta fossero soprattutto più necessari, non ci sono dubbi. Lo imponeva e lo impone ancora un inizio di stagione che nessuno si aspettava lì al Viola Park in scia a mercato e dichiarazioni d’intenti di ben altro tenore. E probabilmente, anzi sicuramente, le aspettative hanno fatto da acceleratore alla contestazione della Curva Fiesole.