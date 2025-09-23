RFV Dell'Oglio: "Troppe aspettative iniziali bloccano la squadra. A centrocampo ok solo Mandragora"

vedi letture

Antonio Dell'Oglio, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto questo pomeriggio nel corso della puntata di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole:" Non riesco a capire quale siano le cause di questa situazione e di questi risultati, penso che quest'anno ci sia una squadra di valore che può stare nelle posizioni alte, sicuramente c'è qualcosa da aggiustare come i troppi gol che si stanno subendo e le disattenzioni nel finale, abbiamo però due sicurezze che sono un grande portiere e il centravanti".

Ci aspettavamo un altro avvio con Pioli e forse abbiamo alzato troppo le aspettative?

"Sicuramente adesso lui con la sua esperienza saprà trovare i suoi rimedi perché la piazza si aspettava qualcosa di diverso, non so se è un discorso di modulo o di giocatori, ma è chiaro che non si sia ancora trovata la quadra giusta".



Per quanto riguarda il centrocampo?

" Per adesso come titolare inamovibile penserei solo a Mandragora perché tra le altre cose, riesce a finalizzare molte volte e questo è importante. C'è questo turnover continuo a centrocampo perché gli altri interpreti cioè Fagioli, Nicolussi Caviglia, Sohm non riescono a dare la continuità che serve alla squadra".

Cosa pensa dei tanti interrogativi che si hanno della formazione?

"Non riesco a capire questa discontinuità tra le prestazioni dei ragazzi ogni domenica. Giocare a Firenze è più difficile di giocare in altre piazze. Pioli deve capire qual è il problema della squadra, forse troppe aspettative iniziali stanno facendo soffrire mentalmente la squadra".

