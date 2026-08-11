RFV Cilli: "Piccoli sostituito per caratteristiche, arriverà Pellegrino. Kean un punto di domanda"

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Intervenuto su Radio FirenzeViola, nel corso di "Chi si compra?", il collega Luca Cilli ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina. Ecco le sue considerazioni: "Un paio di giorni fa parlavo della Fiorentina e mi sono reso conto che ci siano ancora tanti giocatori in uscita. La Fiorentina sarà la squadra più attiva da qui al primo settembre, l'idea di Paratici è cambiare quanto più possibile anche nelle uscite minori".

Cosa ne pensa di Piccoli al Bologna e di Pellegrino al Parma? Può esserci qualche manovra attorno a Kean?

"Sicuramente in questa settimana, l'idea della Fiorentina per andare incontro alle esigenze di Grosso è quella di chiudere queste due trattative. Pellegrino però non va a sostituire Kean, va a rimpiazzare Piccoli per caratteristiche. L'argentino è stato opzionato da allenatore e direttore sportivo: Piccoli per impegno e serietà è inattaccabile, ma è una questione di calcio e caratteristiche che cerca Grosso. Con Pellegrino ci può essere un salto in avanti".

Crede che Kean partirà?

"Kean è uno che viene visto molto bene, e se dipendesse solo dalla Fiorentina sarebbe indiscutibile. Come lo è il giocatore, del resto. Poi subentrano tante variabili, come la testa, la necessità di fare cassa, di valutazioni differenti in base ad altri calciatori. Ad ora la sua permanenza a Firenze è un punto di domande, chiaramente la Fiorentina prenderà in considerazione eventuali grandi offerte ma se dovesse partire verrà rimpiazzato. Perché Pellegrino va a sostituire Piccoli, questo mi risulta".