RFV Apolloni: "Pellegrino e Kean potrebbero giocare anche insieme: vi spiego come"

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Lo storico ex calciatore del Parma ha espresso il proprio punto di vista sul possibile acquisto di Pellegrino da parte della Fiorentina

Luigi Apolloni, storico ex del Parma oggi allenatore, ha parlato dell'idea Pellegrino per la Fiorentina nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola: "Pellegrino è il classico attaccante che è forte fisicamente, bravo a far salire la squadra e bravo nel colpo di testa. Magari con i piedi non è eccelso ma sa usare entrambi i piedi e sa calciare bene in porta. È un giocatore quasi completo. Lo ritengo uno dei migliori attaccanti che ci sono in Italia, anche se è chiaro che bisogna capire il contesto in cui gioca. Penso che possa dare tantissimo al calcio italiano".

Lo vedrebbe positivo un suo passaggio alla Fiorentina?

"Grosso è un allenatore che ama la manovra e che i giocatori offensivi vengano coinvolti. Devono sapere attaccare l'area di rigore e Pellegrino lo sa fare questo gioco, anche meglio di Kean che preferisce la profondità. Insieme in campo? Secondo me potrebbero anche giocare insieme, potrebbero compensarsi. Rispetto a Pellegrino è migliore nel gioco in profondità, mentre l'argentino sa attaccare bene l'area di rigore sfruttando il gioco sulla fascia".

Come potrebbero essere sfruttati giocando insieme?

"Grosso ha la capacità di adattarsi alle caratteristiche dei giocatori, ne sa valorizzare le qualità. Non è detto che poi non pensi a giocare con due punte e un trequartista. In fase offensiva non avrebbero problemi, dovrebbero farsi trovare pronti però anche nella fase difensiva, dovrebbero essere i primi difensori entrambi".

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