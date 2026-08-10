RFV Mpasinkatu: "10 giorni per l'upgrade definitivo. Ndoye vuole tornare in Italia"

vedi letture

Malu Mpasinkatu, operatore di mercato e direttore sportivo, ha parlato nel corso di Palla al Centro in onda su Radio FirenzeViola: "Da oggi in poi il mercato entra nel suo rettilineo finale. Da qui a 10 giorni incominceranno tutti i maggiori campionati e tutti ora vogliono i giocatori il prima possibile. Ci sono degli obiettivi sul tavolo, qualche colpo in canna che Paratici sta preparando per completare l'ultimo upgrade. Nel calcio moderno non puoi fare a meno di giocatori di fascia bravi nell'uno contro uno e penso che il ds viola sia concentrato proprio su questo. Poi sta lavorando a Pellegrino, che ha caratteristiche diverse rispetto a Kean perché è più uomo d'area rispetto al numero 20 viola. La sua categoria è in via d'estinzione ma chi li trova poi se li tiene o li cede a peso d'oro".

Bakayoko?

"Il Lipsia è una bottega cara. Sono bravi a sceglierli e poi a crescerli prima di lanciarli nel grande calcio. Devi essere bravo ad acquistarlo nel momento giusto del mercato, come è stata brava la Fiorentina con Viery o Oulai".

Ndoye potrebbe essere un obiettivo per la Fiorentina?

"Ci sono tanti giocatori che esplodono in Italia e poi quando vann in Inghilterra non mantengono le promesse nostrane. Quando arrivano in Premier poi gli viene il mal d'Italia, perché lì non riesce a incidere. Mi hanno detto che lui avrebbe una grande voglia di tornare in Serie A, perché è il campionato del suo cuore. E la volontà del giocatore fa tanto. Le formule poi si possono trovare, soprattutto se hai in pugno la volontà del giocatore".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale