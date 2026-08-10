Mpasinkatu: "10 giorni per l'upgrade definitivo. Ndoye vuole tornare in Italia"
Malu Mpasinkatu, operatore di mercato e direttore sportivo, ha parlato nel corso di Palla al Centro in onda su Radio FirenzeViola: "Da oggi in poi il mercato entra nel suo rettilineo finale. Da qui a 10 giorni incominceranno tutti i maggiori campionati e tutti ora vogliono i giocatori il prima possibile. Ci sono degli obiettivi sul tavolo, qualche colpo in canna che Paratici sta preparando per completare l'ultimo upgrade. Nel calcio moderno non puoi fare a meno di giocatori di fascia bravi nell'uno contro uno e penso che il ds viola sia concentrato proprio su questo. Poi sta lavorando a Pellegrino, che ha caratteristiche diverse rispetto a Kean perché è più uomo d'area rispetto al numero 20 viola. La sua categoria è in via d'estinzione ma chi li trova poi se li tiene o li cede a peso d'oro".
Bakayoko?
"Il Lipsia è una bottega cara. Sono bravi a sceglierli e poi a crescerli prima di lanciarli nel grande calcio. Devi essere bravo ad acquistarlo nel momento giusto del mercato, come è stata brava la Fiorentina con Viery o Oulai".
Ndoye potrebbe essere un obiettivo per la Fiorentina?
"Ci sono tanti giocatori che esplodono in Italia e poi quando vann in Inghilterra non mantengono le promesse nostrane. Quando arrivano in Premier poi gli viene il mal d'Italia, perché lì non riesce a incidere. Mi hanno detto che lui avrebbe una grande voglia di tornare in Serie A, perché è il campionato del suo cuore. E la volontà del giocatore fa tanto. Le formule poi si possono trovare, soprattutto se hai in pugno la volontà del giocatore".
Ascolta il podcast per l'intervista integrale
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati