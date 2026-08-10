RFV Beneforti: "Piccoli andrà al Bologna. L'affare potrebbe sbloccarsi a breve"

vedi letture

Claudio Beneforti, nota firma del Corriere dello Sport legato al mondo del Bologna, è intervenuto nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola tornando sulla possibile cessione di Roberto Piccoli ai rossoblu: "È evidente che se, a parità di formula la Fiorentina preferisca darla ad altri club, se la formula cambia e Lazio e Genoa non sono disposte a inserire l'obbligo, il Bologna sbaraglia il campo. Il Bolonga ha bisogno di un'alternativa a Dovbyk con l'ucraino che ha delle difficoltà legate alla preparazione fatta con Gasperini. Paratici e Sartori hanno un rapporto frequente, ma non è una questione d'amore ma una questione di affari. Secondo me Piccoli alla fine andrà al Bologna, ma bisognerà capire le cifre. Paratici chiede 19-20 milioni ma dall'altra parte il Bologna non vuole e non può pagare l'extra che ha pagato la Fiorentina l'anno scorso. Tutto ciò che va sopra una valutazione normale da circa 16 milioni, sarebbe un regalo del Bologna che in questo momento non ha intenzione di fare.

Il Bologna vende Dallinga a 10-12 e prende Piccoli a 16-17. Con questo disavanzo il Bologna la fa volentieri. Piccoli al posto di Dallinga sarebbe un passo avanti per i rossoblu. Piccoli è un'alternativa valida sia per l'attualità che per il dopo Dovbyk. Attaccanti italiani non ce ne sono, all'estero costano tutti troppo, di conseguenza ha ripiegato su Piccoli che a una certa cifra è un affare, a una cifra superiore meno. Conviene a tutti portare a termine questa operazione: entro un paio di giorni secondo me si sbloccherà".