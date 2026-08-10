RFV Paganini: "Fiorentina, mercato top. Vi spiego la logica dell'operazione Pellegrino"

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La voce del mercato di Rai Sport ha spiegato le motivazioni che stanno spingendo Paratici a puntare su Pellegrino del Parma

Paolo Paganini, prestigiosa voce di Rai Sport ed esperto di mercato, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola, ripartendo dalle voci intorno al nome di Pellegrino del Parma: "La Fiorentina è la società che sta facendo meglio in questo mercato. Se riesci a portare giocatori come Mastantuono e come Atta, senza disputare le coppe europee, vuol dire che c'è un progetto importante. Secondo me, se arriva Pellegrino, con Kean, è un ulteriore rinforzo che potrebbe rinforzare club come Juventus o Inter. Quindi è un altro segnale. Vorrebbe dire rinforzare una squadra che ha ambizioni di un certo tipo".

Quale sarebbe il senso dell'operazione Pellegrino se dovesse restare anche Kean?

"I rapporti di Paratici sono fondamentali, basta vedere cosa ha fatto col Real Madrid. L'operazione Pellegrino secondo me la farebbe secondo questa logica: lo prendo e nel caso in cui dovesse arrivare una super offerta per Kean, almeno c'è già il sostituto. Se poi non arriva l'offerta, ci sono due ottimi attaccanti da poter sfruttare. Pellegrino lo conosco bene perché Balbo lo ha allenato e mi ha detto che lui avrà un ruolo da protagonista nel calcio perché ha una grande voglia oltre che ottime qualità. Se resta con Kean saranno problemi di Grosso, se invece dovesse partire Kean, allora avrebbe già il sostituto in mano".

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