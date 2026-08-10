RFV Di Gennaro: "Tra Piccoli e Pellegrino cambia poco. Se Mastantuono fa il suo infiamma il Franchi"

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L'ex viola ed opinionista tv Antonio Di Gennaro è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al vento" per parlare di Fiorentina partendo dal possibile avvicendamento Piccoli-Pellegrino: "Cambia poco, secondo me si equivalgono, sono giocatori da area di rigore come vice-Kean. Ma lui mi auguro resti e si vorrà rifare. Sulla carta tecnicamente è forte questa Fiorentina, Fabio Grosso le responsabilità se le prende. Il rapporto tra direttore sportivo e tecnico è importante, ma per il suo 4-3-3 servono ancora gli esterni e poi arriva Thorstvedt che a me piace molto a centrocampo. Dipenderà poi se resterà Fagioli o meno. Mi auguro che abbia superato i suoi problemi a livello mentale e questo è quello che mi preme di più".

Atta mezzala o trequartista? "Atta può fare tutto, ha leve lunghe, ha inserimento e tempi. A quella cifra è un grande acquisto. In Premier lo rivendi a molto di più. Thorstvedt pure è una mezzala che fa i gol. Le reti servono quelli di tutti e il norvegese ha il gol nel dna, idem Atta così come gli altri centrocampisti che sono già in rosa, con Oulai che è giovane e può crescere. Sono tanti e c'è competizione e competitivtà, se manca uno c'è un altro della stessa qualità".

Le piace Mastantuono? "Mi piace molto, deve entrare nell'ordine di idee che è venuto a giocare a Firenze e se fa quello che deve fare infiamma il Franchi. Ci sono tante aspettative ma è giusto che ci siano anche perché giocava nel Real".