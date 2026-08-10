RFV Calamai: "Pellegrino l'ideale per sostituire Piccoli, non Kean"

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Luca Camalai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola all'interno di "Buongiorno Firenze", ha parlato così dei temi caldi in casa Fiorentina concentrandosi in particolare sulle manovre per l'attacco: "Seguo con grande attenzione l'evoluzione della vicenda Piccoli. Perché sarei piacevolmente stupito se veramente il Bologna accettasse un'operazione con l'obbligo di riscatto a 17 milioni anche se mi pare d'aver capito che non sarebbe un obbligo assoluto. Ciò che può essere importante però è l'alternativa, cioè Pellegrino del Parma: è ormai chiaro che la Fiorentina lo ha di fatto bloccato.

Pellegrino divide, mi convince non al 100% ma la mia riflessione è questa: al posto di Piccoli, benissimo, al posto di Kean, mai. E visto che si sta lavorando per portarlo al posto di Piccoli, quest'opzione mi piace".