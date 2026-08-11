Il Caffè Nero Bollente: "Gudmundsson, la sua occasione: da partente a possibile rilancio"
Nel consueto appuntamento col "Caffè nero bollente" di Radio FirenzeViola, in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato di Albert Gudmundsson e della sua eventuale permanenza in viola: "A fine campionato scorso era il primo da vendere senza dubbio. Eppure in qualche modo i suoi numeri avevano dato il loro contributo, ma l'atteggiamento portava a questa scelta.
Poi è arrivato il ritiro e lui ci ha messo tanto impegno e determinazione: in questo attacco un po' atipico che sta creando la Fiorentina, a meno che non arrivi un'offerta clamorosa, Gudmundsson può starci. E sarebbe veramente la sua ultima opportunità: si deve prendere la Fiorentina, altrimenti arrivederci davvero".
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